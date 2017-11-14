Ночью в Калининграде тушили пожар в торговом центре на ул. Яблочной

Источник: Новый Калининград

В понедельник в 12.47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Ушакова в городе Балтийске. В пятиэтажном жилом многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире на третьем этаже в комнате произошло загорание межкомнатной двери и перекрытия. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-10 в составе 4 человек и 1 единицы техники, а также пожарная команда Балтийского флота МО РФ в составе 4 человек и 1 единицы техники.

В 21.00 в на Московском проспекте в Калининграде в десятиэтажном жилом панельном доме в однокомнатной квартире произошло загорание обшивки входной двери на площади 2 кв. м, ликвидировано до прибытия сотрудников пожарной охраны. Пострадавших нет. На место пожара выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1 и ПСЧ-3 в составе 13 человек и 3 единиц техники.