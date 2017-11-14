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10:24 (мск), источник: Новый Калининград

Ночью в Калининграде тушили пожар в торговом центре на ул. Яблочной

За минувшие сутки в регионе произошло три пожара, два из них в жилых домах, один — в торговом центре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Источник: Новый Калининград

В понедельник в 12.47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Ушакова в городе Балтийске. В пятиэтажном жилом многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире на третьем этаже в комнате произошло загорание межкомнатной двери и перекрытия. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-10 в составе 4 человек и 1 единицы техники, а также пожарная команда Балтийского флота МО РФ в составе 4 человек и 1 единицы техники.

В 21.00 в на Московском проспекте в Калининграде в десятиэтажном жилом панельном доме в однокомнатной квартире произошло загорание обшивки входной двери на площади 2 кв. м, ликвидировано до прибытия сотрудников пожарной охраны. Пострадавших нет. На место пожара выезжали пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1 и ПСЧ-3 в составе 13 человек и 3 единиц техники.

Во вторник в 02.17 на улице Яблочной в Калининграде в двухэтажном торговом комплексе из шлакоблоков, размером 100×30 м, в помещении на первом этаже произошло загорание вещей и ветоши на площади 10 кв. м. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-3 и ПСЧ-4 в составе 10 человек и 2 единиц техники.

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