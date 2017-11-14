Ночью в Калининграде тушили пожар в торговом центре на ул. Яблочной
За минувшие сутки в регионе произошло три пожара, два из них в жилых домах, один — в торговом центре. Об этом сообщила
За минувшие сутки в регионе произошло три пожара, два из них в жилых домах, один — в торговом центре. Об этом сообщила
В понедельник в 12.47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Ушакова в городе Балтийске. В пятиэтажном жилом многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире на третьем этаже в комнате произошло загорание межкомнатной двери и перекрытия. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарный расчет
В 21.00 в на Московском проспекте в Калининграде в десятиэтажном жилом панельном доме в однокомнатной квартире произошло загорание обшивки входной двери на площади 2 кв. м, ликвидировано до прибытия сотрудников пожарной охраны. Пострадавших нет. На место пожара выезжали пожарные расчеты
Во вторник в 02.17 на улице Яблочной в Калининграде в двухэтажном торговом комплексе из шлакоблоков, размером 100×30 м, в помещении на первом этаже произошло загорание вещей и ветоши на площади 10 кв. м. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты