В Воронежской области столкнулись два грузовика и четыре легковушки
Спасатели сообщают о том, что есть пострадавшие.
Спасатели сообщают о том, что есть пострадавшие.
В 6:20 утра на пульт МЧС поступило сообщение о массовом ДТП на автодороге «Дон» в Верхнемамонском районе.
«Случилось столкновение двух грузовых и 4-х легковых авто», — отметили спасатели.
По данным МЧС, не обошлось без пострадавших. При этом не сообщается, кому именно и из каких машин потребовалась помощь медиков. На месте ДТП работали спасатели, гаишники и «скорая помощь».