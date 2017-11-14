В Воронежской области столкнулись два грузовика и четыре легковушки

В 6:20 утра на пульт МЧС поступило сообщение о массовом ДТП на автодороге «Дон» в Верхнемамонском районе.

По данным МЧС, не обошлось без пострадавших. При этом не сообщается, кому именно и из каких машин потребовалась помощь медиков. На месте ДТП работали спасатели, гаишники и «скорая помощь».