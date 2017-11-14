Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Туристка из Европы погибла из-за желания сделать красивое фото
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Правительство хочет выплатить пенсионерам дополнительные 5000 руб
СМИ: Жванецкий растроган прощанием с Задорновым
Украинцев возмутил «Золотой граммофон» в руках Ротару
Трамп высказался о категоричности Путина
СМИ: на Украине заявили о возможном расстреле украинцев
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие бойфренда
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Скончался Михаил Задорнов
08:36 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области столкнулись два грузовика и четыре легковушки

Спасатели сообщают о том, что есть пострадавшие.

Источник: Новости Воронежа

В 6:20 утра на пульт МЧС поступило сообщение о массовом ДТП на автодороге «Дон» в Верхнемамонском районе.

«Случилось столкновение двух грузовых и 4-х легковых авто», — отметили спасатели.

По данным МЧС, не обошлось без пострадавших. При этом не сообщается, кому именно и из каких машин потребовалась помощь медиков. На месте ДТП работали спасатели, гаишники и «скорая помощь».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Под Воронежем мужчина украл из магазина сразу 4 пачки кофе
Замначальника райотдела воронежской полиции подозревают в получении…
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
Кадыров поблагодарил военных за эвакуацию россиянок из Сирии
Мэй назвала действия России «угрозой международному порядку»
Пентагон: вывод войск из Сирии зависит от переговоров в Женеве
Офшоры в графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз
Американец, нажившийся на российском уране, получил год тюрьмы
Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова
Спорт
Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без ЧМ Первый и последний раз сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 60 лет назад. Тот чемпионат мира прошел в Швеции
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь