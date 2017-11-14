Шесть человек спасли при пожаре в Бресте

Пожар произошел вечером 13 ноября в двухкомнатной квартире на втором этаже девятиэтажки по ул. Суворова. «Сообщение спасателям поступило в 20.10. Прибывшие работники МЧС спасли хозяйку квартиры — 70-летнюю пенсионерку. Также из двух соседних квартир были спасены четверо мужчин и одна женщина. Хозяйка горевшего жилья с предварительным диагнозом “отравление продуктами горения” была госпитализирована», — проинформировали в управлении.