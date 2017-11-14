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08:31 (мск), источник: БЕЛТА

Шесть человек спасли при пожаре в Бресте

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек было спасено при пожаре в Бресте, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Пожар произошел вечером 13 ноября в двухкомнатной квартире на втором этаже девятиэтажки по ул. Суворова. «Сообщение спасателям поступило в 20.10. Прибывшие работники МЧС спасли хозяйку квартиры — 70-летнюю пенсионерку. Также из двух соседних квартир были спасены четверо мужчин и одна женщина. Хозяйка горевшего жилья с предварительным диагнозом “отравление продуктами горения” была госпитализирована», — проинформировали в управлении.

Огнем повреждены внутренняя отделка квартиры и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем.

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