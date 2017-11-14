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08:32 (мск), источник: Sputnik

Боков: землетрясение в этом регионе Ирана — полная неожиданность

Комментируя разрушительное землетрясение на границе Ирана и Ирака, ученый-геофизик Виктор Боков отметил, что что в этом регионе Ирана таких сильных землетрясений не было с 1900 года.

Источник: Sputnik

В эфире радио Sputnik Виктор Боков подчеркнул, что толчки будут продолжаться еще на протяжении двух недель.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло 12 ноября на ирано-иракской границе. Подземные толчки были установлены в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

Количество погибших из-за землетрясения в Иране возросло до 372 человек, свыше 1,6 тысячи человек пострадали.

По информации агентства Tasnim, к утру 13 ноября сообщалось о более чем 500 деревнях и восьми городах, в которых есть разрушения из-за землетрясения.

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