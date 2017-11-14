Боков: землетрясение в этом регионе Ирана — полная неожиданность
Комментируя разрушительное землетрясение на границе Ирана и Ирака,
Комментируя разрушительное землетрясение на границе Ирана и Ирака,
В эфире радио Sputnik Виктор Боков подчеркнул, что толчки будут продолжаться еще на протяжении двух недель.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло 12 ноября на
Количество погибших
По информации агентства Tasnim, к утру 13 ноября сообщалось о более чем 500 деревнях и восьми городах, в которых есть разрушения