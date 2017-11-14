Четыре человека пострадали минувшей ночью в результате ДТП в Сынжере
Там легковушка на высокой скорости врезалась в грузовик. Удар был настолько сильный, что автомобиль не подлежит восстановлению.
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Там легковушка на высокой скорости врезалась в грузовик. Удар был настолько сильный, что автомобиль не подлежит восстановлению.
«Ехали на очень высокой скорости, и задели мой прицеп».
«Я работаю сторожем в этом сервисе, услышал грохот, вышел, увидел четырех раненых».
Всех пострадавших госпитализировали в Институт скорой помощи. У них диагностировали тяжёлые травмы головы, у одного ещё и перелом ноги. Ведётся следствие.