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10:03 (мск), источник: Publika.md

Четыре человека пострадали минувшей ночью в результате ДТП в Сынжере

Там легковушка на высокой скорости врезалась в грузовик. Удар был настолько сильный, что автомобиль не подлежит восстановлению.

Источник: Publika.md

«Ехали на очень высокой скорости, и задели мой прицеп».

«Я работаю сторожем в этом сервисе, услышал грохот, вышел, увидел четырех раненых».

Всех пострадавших госпитализировали в Институт скорой помощи. У них диагностировали тяжёлые травмы головы, у одного ещё и перелом ноги. Ведётся следствие.

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