Четыре человека пострадали минувшей ночью в результате ДТП в Сынжере

«Ехали на очень высокой скорости, и задели мой прицеп».



«Я работаю сторожем в этом сервисе, услышал грохот, вышел, увидел четырех раненых».



Всех пострадавших госпитализировали в Институт скорой помощи. У них диагностировали тяжёлые травмы головы, у одного ещё и перелом ноги. Ведётся следствие.