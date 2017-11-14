В Красноярском крае полицейские устроили погоню со стрельбой

В МО МВД России «Канский» рассказали, что к ним поступило сообщение об угоне от водителя такси. Украденный ВАЗ-2106 был замечен на 1026 км автодороги Р-255 «Сибирь». Сотрудники ДПС начали преследовать машину и через громкоговоритель требовали водителя остановиться. Однако злоумышленник игнорировал полицейских.