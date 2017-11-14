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08:44 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае полицейские устроили погоню со стрельбой

Чтобы задержать злоумышленника, стражам порядка пришлось стрелять по колёсам.

В Канском районе сотрудники ДПС задержали угонщика авто, подстрелив ему колёса.

В МО МВД России «Канский» рассказали, что к ним поступило сообщение об угоне от водителя такси. Украденный ВАЗ-2106 был замечен на 1026 км автодороги Р-255 «Сибирь». Сотрудники ДПС начали преследовать машину и через громкоговоритель требовали водителя остановиться. Однако злоумышленник игнорировал полицейских.

После предупредительного выстрела в воздух правоохранители применили табельное оружие — выстрелили в задние колёса авто. Машина съехала в кювет, угонщик пытался скрыться, но его задержали. Никто не пострадал.

За хищение автомобиля угонщику грозит до семи лет лишения свободы.

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