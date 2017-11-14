Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Трамп сообщил об обиде Путина после личной встречи с ним
Снова о допинге: Сотникову оправдали, а лыжникам не повезло
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Украинцев возмутил «Золотой граммофон» в руках Ротару
Трамп высказался о категоричности Путина
СМИ: на Украине заявили о возможном расстреле украинцев
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Скончался Михаил Задорнов
08:47 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на Московском шоссе сгорели две дачи, в одной из них погиб мужчина

Причину пожара и обстоятельства гибели человека устанавливают эксперты.

В понедельник, 13 ноября, в 16:27, в Красноглинском районе Самары произошел пожар, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

На 19 км Московского шоссе в Садоводческом некоммерческом товариществе «Яблонька», горели два дачных дома на площади 80 квадратных метров.

На тушение пожара выехали пожарные подразделения в количестве 12 человек личного состава и три единицы техники.

Пожар был локализован в 17:10, и полностью потушен в 17:22. мин. По информации volga.news, во время пожара погиб 46-летний мужчина.

Причина возникновения возгорания, обстоятельства гибели человека и ущерб от пожара устанавливаются.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Молоко отдельно. Сочетание каких продуктов вредит организму
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
Кадыров поблагодарил военных за эвакуацию россиянок из Сирии
Мэй назвала действия России «угрозой международному порядку»
Пентагон: вывод войск из Сирии зависит от переговоров в Женеве
Офшоры в графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз
Американец, нажившийся на российском уране, получил год тюрьмы
Суд заочно арестовал брата Тельмана Исмаилова
Спорт
Финита. Швеция второй раз в истории оставляет Италию без ЧМ Первый и последний раз сборная Италии не прошла отбор на чемпионат мира 60 лет назад. Тот чемпионат мира прошел в Швеции
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь