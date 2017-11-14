В Самаре на Московском шоссе сгорели две дачи, в одной из них погиб мужчина
Причину пожара и обстоятельства гибели человека устанавливают эксперты.
Причину пожара и обстоятельства гибели человека устанавливают эксперты.
В понедельник, 13 ноября, в 16:27, в Красноглинском районе Самары произошел пожар, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
На 19 км Московского шоссе в Садоводческом некоммерческом товариществе «Яблонька», горели два дачных дома на площади 80 квадратных метров.
На тушение пожара выехали пожарные подразделения в количестве 12 человек личного состава и три единицы техники.
Пожар был локализован в 17:10, и полностью потушен в 17:22. мин. По информации volga.news, во время пожара погиб 46-летний мужчина.
Причина возникновения возгорания, обстоятельства гибели человека и ущерб от пожара устанавливаются.