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09:04 (мск), источник: АиФ Самара

В Сызрани погрузчик сбил световую опору, которая упала на частный дом

Водитель погрузчика наехал на световую опору уворачиваясь от легковой машины.

Источник: Аргументы и факты

В понедельник, 13 ноября, примерно в 13:00, в Сызрани, на подъеме перед пересечением улицы Ульяновской и переулка Волжский погрузчик сбил световую опору, которая упала на частный дом, сообщает ktv-ray.ru.

Как пишет КТВ-ЛУЧ, ссылаясь на пресс-службу ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», водитель погрузчика остановился на подъеме и заметил, что откатывается назад. В это время позади него остановился легковой автомобиль. Чтобы не столкнулся с ним, водитель спецтехники повернул руль и случайно наехал на световую опору.

Падая, столб задел по касательной частный дом и, проломив забор, упал на землю. Последствия ЧП устраняли электрики «Самарской сетевой компании».

Информации об отключении электроэнергии из-за ДТП не поступало.

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