В Сызрани погрузчик сбил световую опору, которая упала на частный дом

В понедельник, 13 ноября, примерно в 13:00, в Сызрани, на подъеме перед пересечением улицы Ульяновской и переулка Волжский погрузчик сбил световую опору, которая упала на частный дом, сообщает ktv-ray. ru.

Как пишет КТВ-ЛУЧ, ссылаясь на пресс-службу ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», водитель погрузчика остановился на подъеме и заметил, что откатывается назад. В это время позади него остановился легковой автомобиль. Чтобы не столкнулся с ним, водитель спецтехники повернул руль и случайно наехал на световую опору.