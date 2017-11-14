В Сызрани погрузчик сбил световую опору, которая упала на частный дом
Водитель погрузчика наехал на световую опору уворачиваясь от легковой машины.
Водитель погрузчика наехал на световую опору уворачиваясь от легковой машины.
В понедельник, 13 ноября, примерно в 13:00, в Сызрани, на подъеме перед пересечением улицы Ульяновской и переулка Волжский погрузчик сбил световую опору, которая упала на частный дом, сообщает
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Падая, столб задел по касательной частный дом и, проломив забор, упал на землю. Последствия ЧП устраняли электрики «Самарской сетевой компании».
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