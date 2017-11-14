Жители Башкирии спасли семью из горящего дома
УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Куюргазинском районе Башкортостана в полночь 12 ноября загорелся жилой дом в селе Павловка. Добровольцы
УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Куюргазинском районе Башкортостана в полночь 12 ноября загорелся жилой дом в селе Павловка. Добровольцы
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Товарищам удалось разбудить спящих в доме. К этому моменту уже невозможно было выйти через входную дверь
Главное управление МЧС России по Башкортостану поблагодарило их за смелость, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей из горящего дома.