Жители Башкирии спасли семью из горящего дома

В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ сообщили, что незадолго до случившегося, местный житель Михаил Григорьев ехал на автомобиле мимо этого дома. Он почувствовал запах дыма. Увидев, что горит крыльцо, Михаил остановил машину и побежал к горящему зданию. Попытки войти в дом ни к чему не привели, дверь оказалась запертой изнутри. Не растерявшись, мужчина вызвал по телефону пожарных, позвал на помощь друга (он решил себя не называть — прим. автора) и стал стучать в двери и окна, пытаясь разбудить жильцов.