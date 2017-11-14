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09:59 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители Башкирии спасли семью из горящего дома

УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Куюргазинском районе Башкортостана в полночь 12 ноября загорелся жилой дом в селе Павловка. Добровольцы Кривле-Илюшкинского сельского совета потушили пожар. Человеческих жертв удалось избежать. Выяснилось, что в сгоревшей постройке проживала семья — родители с сыном.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ сообщили, что незадолго до случившегося, местный житель Михаил Григорьев ехал на автомобиле мимо этого дома. Он почувствовал запах дыма. Увидев, что горит крыльцо, Михаил остановил машину и побежал к горящему зданию. Попытки войти в дом ни к чему не привели, дверь оказалась запертой изнутри. Не растерявшись, мужчина вызвал по телефону пожарных, позвал на помощь друга (он решил себя не называть — прим. автора) и стал стучать в двери и окна, пытаясь разбудить жильцов.

Товарищам удалось разбудить спящих в доме. К этому моменту уже невозможно было выйти через входную дверь из-за разгоревшегося пламени на крыльце. Сын помог пожилому отцу выбраться наружу. Следом друзья помогли выбраться также через окно пожилой женщине и ее сыну. Затем Михаил перекрыл подачу сетевого газа в дом. Таким образом, своими действиями подоспевшие на выручку молодые люди спасли жизни троих человек.

Главное управление МЧС России по Башкортостану поблагодарило их за смелость, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей из горящего дома.

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