Профи разоблачен: сюжет из «Криминального чтива» разыгрался в Приморье
Сокрытие убийства не сошло с рук жительнице Приморья, сообщает Deita. ru.
Сокрытие убийства не сошло с рук жительнице Приморья, сообщает Deita. ru.
В ходе ссоры в одном из частных домов в поселке.
Женщина постирала испачканные кровью вещи злоумышленников, замыла следы крови в доме, где происходило избиение, а также посоветовала закопать труп потерпевшего, предоставив им лопату.
По рекомендации фигурантки, кроме этого, было сожжено покрывало, в которое они заматывали тело погибшего.
Несмотря на это, правоохранительные органы впоследствии установили личности убийц. За сокрытие суд назначил штраф 15 тысяч рублей. При решении вопроса о виде и сроке наказания суд учел смягчающие обстоятельства, признание фигуранткой вины, рассмотрения дела в особом порядке — сообщает прокуратура.
Михаил Грач.