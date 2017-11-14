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10:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Профи разоблачен: сюжет из «Криминального чтива» разыгрался в Приморье

Сокрытие убийства не сошло с рук жительнице Приморья, сообщает Deita. ru.

В ходе ссоры в одном из частных домов в поселке. Южно-Морской был насмерть забит мужчина. Фигурантка решила помочь забившим избежать им уголовной ответственности за содеянное.

Женщина постирала испачканные кровью вещи злоумышленников, замыла следы крови в доме, где происходило избиение, а также посоветовала закопать труп потерпевшего, предоставив им лопату.

По рекомендации фигурантки, кроме этого, было сожжено покрывало, в которое они заматывали тело погибшего.

Несмотря на это, правоохранительные органы впоследствии установили личности убийц. За сокрытие суд назначил штраф 15 тысяч рублей. При решении вопроса о виде и сроке наказания суд учел смягчающие обстоятельства, признание фигуранткой вины, рассмотрения дела в особом порядке — сообщает прокуратура.

Михаил Грач.

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