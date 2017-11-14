Новосибирские пожарные вынесли из горящего дома бабушку на стуле
Пожар произошел в Барабинске, в доме одинокой
Пожар произошел в Барабинске, в доме одинокой
Новосибирские пожарные вынесли из горящего дома бабушку на стуле, рассказали в
Пожар произошел в городе Барабинске Новосибирской области днем 13 ноября. Неладное заметили соседи, почувствовав запах дыма из соседней квартиры, они вызвали спасателей. Жители дома рассказали, что там живет неходячая бабушка.
Через минуту пожарные прибыли на место происшествия. После проведения разведки стало понятно, что в квартире горят деревянные перекрытия вокруг печной трубы.
«Начальник караула Александр Еременко и пожарный Владимир Еременко вместе с соседями (отец и сын) посадили хозяйку квартиры на стул и на руках вынесли из дома», — пояснил заместитель начальника
Врачи «Скорой помощи» установили, что бабушка при пожаре не пострадала. Госпитализация женщине не потребовалась.
Причиной возгорания стали нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«За 10 месяцев в Новосибирской области по этой причине зарегистрировано 449 пожаров. В результате которых 16 человек погибли, 28 получили травмы и ожоги», — добавили в МЧС.