Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские пожарные вынесли из горящего дома бабушку на стуле, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в городе Барабинске Новосибирской области днем 13 ноября. Неладное заметили соседи, почувствовав запах дыма из соседней квартиры, они вызвали спасателей. Жители дома рассказали, что там живет неходячая бабушка.

Через минуту пожарные прибыли на место происшествия. После проведения разведки стало понятно, что в квартире горят деревянные перекрытия вокруг печной трубы.

«Начальник караула Александр Еременко и пожарный Владимир Еременко вместе с соседями (отец и сын) посадили хозяйку квартиры на стул и на руках вынесли из дома», — пояснил заместитель начальника пожарно-спасательной части Максим Чернов.

Врачи «Скорой помощи» установили, что бабушка при пожаре не пострадала. Госпитализация женщине не потребовалась.

Причиной возгорания стали нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.