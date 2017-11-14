Вода с червями потекла из-под крана у жителей Челябинска
Ужасающими фотографиями поделился горожанин с ЧТЗ.
Ужасающими фотографиями поделился горожанин с ЧТЗ.
Вода с ленточными червями потекла
«Доброго утра» землякам сегодня, 14 ноября, пожелал один из участников
«Если бы не сеточки на кранах, то, может, многие бы их увидели», — рассказывает Рустам.
В МУП «ПОВВ» прокомментировали, что все стадии очистки воды, включая тонкую фильтрацию (микрофильтры 35 мкр), исключают возможность попадания крупной органики в городские водоводы. Контроль очищаемой воды там осуществляется ежечасно.
«Вода, подаваемая в город, соответствует действующим нормам, более того, очистка воды происходит с запасом от предусмотренных СанПином нормативов. Это вопрос к состоянию внутренних сетей (зона ответственности МУП “ПОВВ” — внешние сети). Для подтверждения этой информации Управляющая компания, отвечающая за внутренние сети дома, может послать официальный запрос на взятие проб. По данному запросу и конкретному адресу выездная бригада
В ЖЭУ № 10, обслуживающем дом, отметили, что жалобы на червей в водопроводе к ним от жильцов не поступали. Так что проверять они пока ничего не намерены.
Мужчина, поделившийся фотографиями, еще не успел никуда обратиться, поскольку управляющая компания в 5 утра не работала, а потом ему пришлось бежать на работу. Впрочем, он успел предупредить друзей и знакомых, проживающих на ЧТЗ, а супруге дал наказ в следующий раз ловить живность и сажать в банку, чтобы можно было отнести на экспертизу.