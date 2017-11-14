Вода с червями потекла из-под крана у жителей Челябинска

Вода с ленточными червями потекла из-под крана у жителей дома в Тракторозаводском районе Челябинска — всех горожан с аналогичными проблемами призывают обращаться в Роспотребнадзор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Доброго утра» землякам сегодня, 14 ноября, пожелал один из участников Telegram-канала «Челябинское метро», принадлежащего блогеру и телеведущему Павлу Зорину. Житель дома 65-А по улице Горького поделился фотографией ленточных червей, которые повалились у него в квартире из водопроводного крана.

Источник: dostup1.ru

«Если бы не сеточки на кранах, то, может, многие бы их увидели», — рассказывает Рустам.

В МУП «ПОВВ» прокомментировали, что все стадии очистки воды, включая тонкую фильтрацию (микрофильтры 35 мкр), исключают возможность попадания крупной органики в городские водоводы. Контроль очищаемой воды там осуществляется ежечасно.

Источник: dostup1.ru

«Вода, подаваемая в город, соответствует действующим нормам, более того, очистка воды происходит с запасом от предусмотренных СанПином нормативов. Это вопрос к состоянию внутренних сетей (зона ответственности МУП “ПОВВ” — внешние сети). Для подтверждения этой информации Управляющая компания, отвечающая за внутренние сети дома, может послать официальный запрос на взятие проб. По данному запросу и конкретному адресу выездная бригада санитарно-лабораторной службы “ПОВВ” проверяет принадлежность данного участка сетей водоканалу, определяет границы участка для выяснения местоположения забора проб», — объяснили в организации.

В ЖЭУ № 10, обслуживающем дом, отметили, что жалобы на червей в водопроводе к ним от жильцов не поступали. Так что проверять они пока ничего не намерены.