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10:26 (мск), источник: dostup1.ru

Вода с червями потекла из-под крана у жителей Челябинска

Ужасающими фотографиями поделился горожанин с ЧТЗ.

Вода с ленточными червями потекла из-под крана у жителей дома в Тракторозаводском районе Челябинска — всех горожан с аналогичными проблемами призывают обращаться в Роспотребнадзор, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Доброго утра» землякам сегодня, 14 ноября, пожелал один из участников Telegram-канала «Челябинское метро», принадлежащего блогеру и телеведущему Павлу Зорину. Житель дома 65-А по улице Горького поделился фотографией ленточных червей, которые повалились у него в квартире из водопроводного крана.

Источник: dostup1.ru

«Если бы не сеточки на кранах, то, может, многие бы их увидели», — рассказывает Рустам.

В МУП «ПОВВ» прокомментировали, что все стадии очистки воды, включая тонкую фильтрацию (микрофильтры 35 мкр), исключают возможность попадания крупной органики в городские водоводы. Контроль очищаемой воды там осуществляется ежечасно.

Источник: dostup1.ru

«Вода, подаваемая в город, соответствует действующим нормам, более того, очистка воды происходит с запасом от предусмотренных СанПином нормативов. Это вопрос к состоянию внутренних сетей (зона ответственности МУП “ПОВВ” — внешние сети). Для подтверждения этой информации Управляющая компания, отвечающая за внутренние сети дома, может послать официальный запрос на взятие проб. По данному запросу и конкретному адресу выездная бригада санитарно-лабораторной службы “ПОВВ” проверяет принадлежность данного участка сетей водоканалу, определяет границы участка для выяснения местоположения забора проб», — объяснили в организации.

В ЖЭУ № 10, обслуживающем дом, отметили, что жалобы на червей в водопроводе к ним от жильцов не поступали. Так что проверять они пока ничего не намерены.

Мужчина, поделившийся фотографиями, еще не успел никуда обратиться, поскольку управляющая компания в 5 утра не работала, а потом ему пришлось бежать на работу. Впрочем, он успел предупредить друзей и знакомых, проживающих на ЧТЗ, а супруге дал наказ в следующий раз ловить живность и сажать в банку, чтобы можно было отнести на экспертизу.

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