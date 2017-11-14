Таможенника подозревают в получении взятки в Ростовской области

Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР, таможенник изъял в Новочеркасске посылку с сильнодействующими веществами, получателем которой был 32-летний местный житель.

Затем сотрудник таможни встретился с горожанином и предложил, чтобы тот передал ему 200 тысяч рублей, если хочет избежать привлечения к уголовной ответственности.

При получении денег таможенника задержали правоохранители.