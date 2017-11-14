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11:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Таможенника подозревают в получении взятки в Ростовской области

23-летний сотрудник таможни подозревается в получении взятки в Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР, таможенник изъял в Новочеркасске посылку с сильнодействующими веществами, получателем которой был 32-летний местный житель.

Затем сотрудник таможни встретился с горожанином и предложил, чтобы тот передал ему 200 тысяч рублей, если хочет избежать привлечения к уголовной ответственности.

При получении денег таможенника задержали правоохранители.

В настоящее время в отношении него завели дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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