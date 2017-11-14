Калининградский школьник спас ребенка с разрывом селезенки
Калининградский школьник Иван Загребельный спас жизнь ребенку. Не окажись мальчик рядом, история могла бы закончиться трагически.
Калининградский школьник Иван Загребельный спас жизнь ребенку. Не окажись мальчик рядом, история могла бы закончиться трагически.
В тот день ученик 6 класса школы «Южная» Багратионовского района шел на тренировку, на открытие спортивной площадки по карате.
«Прохожу мимо начальной школы, увидел мальчика из первого класса, — рассказал Иван. — Он стонал от боли. Под ребром у него ручка из велосипеда торчала. Взрослых рядом не оказалось, чтобы попросить о помощи. Было немного страшно. С трудом поднял пацана, взвалил на спину и донес до школы. Дежурная сразу же побежала за старшей, вызвали скорую».
Как оказалось, первоклассник Женя катался на велосипеде, и то ли попал колесом в яму, то ли попытался неудачно перепрыгнуть через бордюр. Но в результате он упал, сильно ударился животом о руль. Позже врачи установят, что мальчик повредил селезенку, у него открылось внутреннее кровотечение. Благодаря Ивану, ему вовремя оказали медицинскую помощь, сделали операцию и спасли жизнь.
Отметим, что сейчас Женя уже выписался из больницы и вернулся в школу. Друзья и классный руководитель очень гордятся Иваном и называют его защитником.