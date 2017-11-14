Калининградский школьник спас ребенка с разрывом селезенки

В тот день ученик 6 класса школы «Южная» Багратионовского района шел на тренировку, на открытие спортивной площадки по карате.

«Прохожу мимо начальной школы, увидел мальчика из первого класса, — рассказал Иван. — Он стонал от боли. Под ребром у него ручка из велосипеда торчала. Взрослых рядом не оказалось, чтобы попросить о помощи. Было немного страшно. С трудом поднял пацана, взвалил на спину и донес до школы. Дежурная сразу же побежала за старшей, вызвали скорую».

Как оказалось, первоклассник Женя катался на велосипеде, и то ли попал колесом в яму, то ли попытался неудачно перепрыгнуть через бордюр. Но в результате он упал, сильно ударился животом о руль. Позже врачи установят, что мальчик повредил селезенку, у него открылось внутреннее кровотечение. Благодаря Ивану, ему вовремя оказали медицинскую помощь, сделали операцию и спасли жизнь.