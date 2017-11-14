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11:58 (мск), источник: Югополис

Находясь в федеральном розыске, краснодарец похитил 2 автомобиля

Сотрудниками уголовного розыска краснодарской полиции по подозрению в серии краж автомобилей задержан житель Мостовского района.

В дежурную часть отдела полиции пригородного поселка Калинино с сообщением о краже иномарки, припаркованной во дворе многоквартирного дома, обратился житель улицы Российской. Причиненный ущерб составил 400 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен находящийся в федеральном розыске 35-летний житель Мостовского района. Еще в мае текущего года, воспользовавшись услугами эвакуатора, мужчина похитил с улицы Российской внедорожник, стоимостью более 300 000 рублей, за что был задержан оперативниками. За кражу имущества в крупном размере в отношении него следователем было возбуждено уголовное дело. Находясь под подпиской о невыезде, подозреваемый скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции уже во второй раз задержали злоумышленника и доставили в краевой центр.

В отделе полиции мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что проник в салон чужой иномарки, разбив стекло, в бардачке автомобиля обнаружил техпаспорт и вторые ключи от замка зажигания, после чего в интернете нашел покупателя и под видом владельца продал машину за 120 000 рублей. Впоследствии автомобиль был изъят у нового владельца и возвращен законному собственнику.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к краже отечественного автомобиля с улицы Героя Яцкова.

Обвиняемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает «Югополису» пресс-группа УМВД РФ по Краснодарскому краю.

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