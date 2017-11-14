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10:30 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области огонь уничтожил 12,5-метровую бытовку

Тушили пожар шесть человек.

Источник: Новости Воронежа

В полпервого ночи вторника, 14 ноября 2017 года, спасателям поступило сообщение о возгорании, которое произошло на улице Заречная в селе Мосальское Каширского района.

«Огонь уничтожил бытовку размером 2,5 на 5 метров», — отметили в МЧС. И добавили, что обошлось без пострадавших.

Справиться с пожаром удалось в 01:05 ночи. Ликвидировали возгорание с применением двух единиц техники 6 человек. Теперь предстоит выяснить причину пожара.

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