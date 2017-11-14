«Лада» сбила двух 12-летних девочек в Ваче Нижегородской области 13 ноября
«Лада» сбила двух 12-летних девочек в посёлке Вача Нижегородской области 13 ноября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
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«Лада» сбила двух 12-летних девочек в посёлке Вача Нижегородской области 13 ноября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 17:40 на ул. Советская, 35. Согласно информации УГИБДД, 33-летний водитель автомобиля ВАЗ 21102 совершил наезд на двух 12-летних девочек, шедших по краю проезжей части. Пострадавшие в результате ДТП подростки были доставлены в больницу, где одна из девочек скончалась от полученных травм.