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10:29 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске вынесен приговор священнику из России

14 ноября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Священник из России приговорен к 5 годам 6 месяцам колонии усиленного режима с конфискацией имущества, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Источник: БЕЛТА

Резолютивная часть приговора по уголовному делу в отношении 39-летнего священника оглашена сегодня в суде Железнодорожного района Витебска. Слушания проходили в закрытом режиме.

Фигурант уголовного дела — ранее не судимый россиянин обвиняется по ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 171 УК Беларуси. Ему вменяется в вину покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, совершенные лицом, ранее совершившим преступление по ст.171 Уголовного кодекса, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

По данным следствия, мужчина с апреля по август 2017 года вел переписку в интернете с двумя жительницами Витебска. Когда он получил согласие последних на занятие проституцией за денежное вознаграждение в Санкт-Петербурге, прибыл в Витебск с целью доставки девушек в Россию.

Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел при посадке в автобус Витебск-Санкт-Петербург.

Кроме того, установлено, что он же по предварительному сговору с 19-летней гражданкой Таджикистана и иными лицами в январе-феврале текущего года также вел аналогичную переписку в интернете с девушками, проживающими в других регионах Беларуси. По его указанию гражданка Таджикистана в феврале прибыла в Гомель, где провела вербовочные беседы с девушками. Достигнув договоренности по их вывозу для занятия проституцией, она приобрела билеты на поезд Гомель-Санкт-Петербург, однако была задержана при посадке в поезд на ж/д вокзале Гомеля.

Задержанный в Витебске священник из России вербовал девушек и в Гомеле39-летний мужчина с апреля по август 2017 года вел переписку в интернете с двумя жительницами Витебска. Когда он получил согласие последних на занятие проституцией за денежное вознаграждение в Санкт-Петербурге, прибыл в Витебск с целью доставки девушек в Россию.

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