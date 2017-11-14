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10:14 (мск), источник: Восток Медиа

Источник: силовики задержали экс-директора «Примтеплоэнерго»

Сегодня утром в доме Алёны Григорьевой прошли обыски.

Бывшего гендиректора «Примтеплоэнерго» Алёну Григорьеву задержали этим утром, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пока официального подтверждения этой информации нет.

Сегодня утром силовики задержали бывшую руководительницу «Примтеплоэнерго» Алёну Григорьеву. Об этом сообщил деловой портал «Золотой Мост». По данным источника издания, это произошло после обысков. В 6 часов утра в жилища Григорьевой и трёх её замов нагрянули силовики — которые и арестовали всех подозреваемых. Вероятной причиной задержания стали нарушения при закупке автоматизированных модульных котельных.

Алёна Григорьева покинула свой пост после отставки губернатора Владимира Миклушевского. Её уволил новый глава региона Андрей Тарасенко. Он назвал работу Григорьевой неэффективной по многим показателям. В наследство от неё остались многочисленные долги и запущенное состояние хозяйства предприятия. Новым гендиректором крупнейшего предприятия жилищно-коммунального комплекса региона стал Фёдор Ярошевич.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Примечательно, что в этом году силовики задержали ещё одного главного коммунальщика Приморья. В конце августа сотрудники ФСБ задержали директора «Примоводоканала» Алексея Осиюка. Его подозревают в покушении на мошенничество. Речь идёт о двух статьях Уголовного кодекса: 30-й («Покушение на преступление») и 159-й, а конкретно — четвёртой её части («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»).

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 Источник: силовики задержали экс-директора «Примтеплоэнерго»
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