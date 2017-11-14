Большегруз «улетел» со скользкой дороги в Приморье
В Кавалеровском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель большегруза, сообщает «Deita. ru».
В Кавалеровском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель большегруза, сообщает «Deita. ru».
Информация об инциденте появилась в соцсетях.
Вчера, 13 ноября, в 10 часов 40 минут на тарссе Осиновка — Рудная пристань 58-летний водитель автомашины ISUZU GIGA с полуприцепом HINO, двигаясь из Дальнегорска в сторону села Чугуевка, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
По словам очевидцев, для извлечения пострадавшего из искорёженной кабины большегруза были привлечены спасатели, после чего раненного водителя доставили в местную больницу.
Напомним, ранее «Deita.ru» неоднократно писало об инцидентах с большегрузами. Так, в начале ноября массовое уничтожение автомобилей зафиксировано во Владивостоке. Тогда, по предварительной версии, причиной массовой аварии стал порванный буксировочный трос.
Екатерина Лапкина.