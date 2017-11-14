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10:19 (мск), источник: УралПолит.ру

Мошенники под видом газовиков обманули 19 пенсионеров в Первоуральске

Криминальная троица предстанет перед судом Первоуральска Свердловской области по обвинению в мошенничестве под видом газовиков.

По версии следствия, трое обвиняемых — двое мужчин и женщина — с января по февраль 2017 года под видом сотрудников газовой службы предлагали пенсионерам установить в их квартирах газовое оборудование (сигнализаторы загазованности). После согласия стариков обвиняемые делали вид, что при помощи газового ключа устанавливают оборудование. За «работу» они получали деньги, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таким образом они обманули 19 пожилых людей на территории как Свердловской области, так и Пермского края.

Стоит также отметить, что один из обвиняемых мужчин уже был судим за аналогичное преступление.

Лжегазовикам предъявлено обвинение в групповом мошенничестве.

Заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу, и оно направлено для рассмотрения по существу в Первоуральский городской суд.

Если их вина будет доказана, они могут отправиться в колонию на срок до 10 лет.

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