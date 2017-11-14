С начала года на пожарах в Нижегородской области погибли 176 человек, в том числе 6 детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасатели называют ситуацию с пожарами, складывающуюся на протяжении нескольких лет, тревожной.

«Причинами возникновения пожаров в жилых домах и квартирах чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов (в том числе самодельных), перегрузки электросети и, конечно же, обычная человеческая беспечность — неосторожное обращение с огнем», — говорят в ведомстве.