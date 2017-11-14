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10:39 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

С начала года на пожарах в Нижегородской области погибли 176 человек

В осенне-зимний период профилактика борьбы с пожарами особенно актуальна.

С начала года на пожарах в Нижегородской области погибли 176 человек, в том числе 6 детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасатели называют ситуацию с пожарами, складывающуюся на протяжении нескольких лет, тревожной.

«Причинами возникновения пожаров в жилых домах и квартирах чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов (в том числе самодельных), перегрузки электросети и, конечно же, обычная человеческая беспечность — неосторожное обращение с огнем», — говорят в ведомстве.

В осенне-зимний период профилактика борьбы с пожарами особенно актуальна, поэтому нижегородцев просят соблюдать правила техники пожарной безопасности.

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