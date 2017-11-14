Дело Бишимбаева: Сын экс-спикера Мажилиса рассказал, как попал в схему по получению взяток

Источник: Tengrinews

Сын мажилисмена Кабиболы Джакупова Аслан предстал перед судом по обвинению в получении взятки. В суде Аслан Джакупов рассказал, как, по его словам, он попал в преступную схему по получению взяток.

Джакупов сообщил, что работал в АО «Байтерек DEVELOPMENT» с марта по ноябрь 2016 года в должности заместителя председателя правления. В его обязанности входило заключение договоров со строительными организациями по программе «Нурлы жол» по строительству арендного и кредитного жилья, подписание актов выполненных работ и подписание документов о приме домов в эксплуатацию.

«В содеянном раскаиваюсь, с первых дней следствия даю правдивые, честные показания. По поводу того, как я попал в эту преступную схему по получению взяток от руководителей строительных компаний, которую организовали председатель правления НУХ “Байтерек” Бишимбаев и председатель правления АО “Байтерек DEVELOPMENT” Бахыт Жаксыбаев (фигурант дела — прим. автора)», — сообщил суду Джакупов отметив, что до октября 2015 года он не был лично знаком ни с Бишимбаевым, ни с Жаксыбаевым.

«Где-то летом Бахыт Калмурзаевич (Жаксыбаев) позвал меня в кабинет, мы прошли в ванную комнату и он мне сказал: “Я с Бишимбаевым согласовал, что мы тебя берем в “тему”, начинай работать”. Со строителями разговаривает Анарбай (подсудимый Дельрух Анарбай — работал управляющим директором АО “Байтерек DEVELOPMENT” — прим. автора), ты — общее руководство. Давайте, работайте. Принял к сведению, начали работать дальше. Я уже понял, что эта схема отлаженная, работает и работала до моего прихода», — рассказал суду Аслан Джакупов.

Далее подсудимый рассказал, как началась работа по упомянутой им схеме.

«В августе он (Анарбай — прим. автора) пришел ко мне в кабинет и сказал, что от “Урал авто” принесет деньги. Через минут 20 он снова пришел и дал мне 20 тысяч долларов. Это была первая взятка, которую я получил по строительству домов. (…) По “Шанырак 14” осенью я получил три раза по три миллиона тенге. В общей сложности я получил девять миллионов тенге, Бишимбаев с Жаксыбаевым — 18 миллионов, и по девять и восемь миллионов получили Айтимбетов и Сариев (подсудимые)», — рассказал суду Аслан Джакупов.

После озвученных показаний Куандык Бишимбаев обратился с вопросами к бывшему коллеге.

«Я хочу Вас спросить, исходя из ваших показаний. В период, когда Вы работали управляющим директором в холдинге “Байтерек”, у Вас когда-нибудь был со мной личный разговор, намек, какие-то отношения, которые говорили бы о том, что существует какая-то схема в АО “Байтерек DEVELOPMENТ” и я Вас вовлекаю в эту схему. Лично со мной Вы работали бок о бок», — обратился к Джакупову Бишимбаев.

«Нет», — заявил Джакупов.

«Объясните, пожалуйста, сейчас в суде звучат разные версии, я так и не услышал. Вот 20 процентов, которые предназначались якобы мне, и записка, о которой говорится. Как эта записка выглядела? Вы видели ее, видели ли Вы ее в материалах уголовного дела? Там говорится о 20 процентах для Бишимбаева? В материалах дела Вы видели записку, где говорится о распределении денег — 40 процентов Саду, 20 — Айтимбетову, 20 — Вам, 20 — Сариеву? Вы встречали такую записку в материалах дела? То есть я правильно понимаю, что документа, говорящего о том, о чем здесь заявляется, его фактически в природе не существует, и нигде нет документа о 20 процентах для Бишимбаева?» — задал вопрос Аслану Джакупову Куандык Бишимбаев.

«Записи, бумаги я не видел. Это я вам все говорю со слов Жаксыбаева», — ответил Аслан Джакупов.