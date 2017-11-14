Свердловским зэкам пытались передать почти 600 мобильников
Наркотики и алкоголь.
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Наркотики и алкоголь.
За 9 месяцев 2017 года при досмотре посылок, адресованных заключенным свердловских учреждений исполнения наказаний, было изъято 589 мобильных телефонов. Об этом «Уралинформбюро» сообщил начальник
Помимо техники осужденным пытались передать свыше 82 граммов наркотиков, более 5 литров спиртных напитков и 40 400 рублей.
«В ходе общих обысков нарушений законности сотрудниками учреждений и отделов специального назначения ГУФСИН не допущено», — добавил собеседник агентства.