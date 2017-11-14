Свердловским зэкам пытались передать почти 600 мобильников

За 9 месяцев 2017 года при досмотре посылок, адресованных заключенным свердловских учреждений исполнения наказаний, было изъято 589 мобильных телефонов. Об этом «Уралинформбюро» сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по региону Александр Левченко.