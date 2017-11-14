Туристам рассказали о странах, откуда можно привезти корь

Роспотребнадзор попросил туристов обязательно прививаться от кори перед поездкой в Европу.

По данным надзорного ведомства, в Европе регулярно регистрируются вспышки кори. Самая сложная ситуация сложилась в Румынии — здесь зафиксировали около 5 тыс. случаев заболевания, которое в 22 случаях привело к летальному исходу. «По информации ВОЗ продолжают регистрироваться вспышки кори: в Италии — более 4,8 тыс. случаев и 3 летальных случая, Украине — более 1,6 тыс., Германии — более 950 случаев, Таджикистане — 685, Франции — 420, Бельгии — 365», — пояснили в пресс-службе.

С начала октября ситуация осложнилась в Сербии — здесь корью заболело 65 человек, некоторые из них умерли. Заболеваемость регистрируется в Белграде, Кралево, Буяновиц, а также Косово.

«Преимущественно, заболевают не привитые против кори лица, а основными причинами непривитости являются отказы от вакцинации», — отметили в Роспотребнадзоре.

Инфекцию из Европы уже завезли в Россию, что регулярно подтверждается результатами молекулярно-генетических исследований. Поэтому всем туристам, которые планируют отправиться в Сербию или в Европу на отдых, необходимо сделать прививку от этой инфекции.