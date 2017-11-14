В Казани ищут свидетелей двух ДТП на улицах Кулахметова и Татарстан

Источник: Город Казань.KZN.RU

10 ноября в 21.00 напротив дома № 19 по ул. Кулахметова на нерегулируемом пешеходном переходе был совершен наезд на 48-летнего мужчину. Водитель в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеход получил ушиб грудной клетки и ушиб правого коленного сустава.

13 ноября в 13.30 на перекрестке улиц Татарстан и С. Садыковой был совершен наезд на 82-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Водитель в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия скрылся. В результате ДТП пенсионерка получила ушиб правой голени и ягодичной области.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.