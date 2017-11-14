Семь южноуральцев пострадали в ДТП под Троицком

В лобовом столкновении на трассе Троицк-Челябинск пострадали семь человек, сообщают в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Спасатели деблокировали водителей из двух автомобилей. С тяжелыми травмами их передали бригаде скорой помощи. У остальных участников ДТП также зафиксированы серьезные травмы. В ВАЗе находились пять человек, а в иномарке двое», — рассказывают в ведомстве.