Семь южноуральцев пострадали в ДТП под Троицком
На трассе столкнулись ВАЗ и Hyundai Solaris.
На трассе столкнулись ВАЗ и Hyundai Solaris.
В лобовом столкновении на трассе
ДТП произошло 14 ноября в районе поселка Ясные поляны. Автомобиль Hyundai Solaris врезался в ВАЗ 2104.
«Спасатели деблокировали водителей из двух автомобилей. С тяжелыми травмами их передали бригаде скорой помощи. У остальных участников ДТП также зафиксированы серьезные травмы. В ВАЗе находились пять человек, а в иномарке двое», — рассказывают в ведомстве.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.