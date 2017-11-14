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11:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

Семь южноуральцев пострадали в ДТП под Троицком

На трассе столкнулись ВАЗ и Hyundai Solaris.

В лобовом столкновении на трассе Троицк-Челябинск пострадали семь человек, сообщают в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

ДТП произошло 14 ноября в районе поселка Ясные поляны. Автомобиль Hyundai Solaris врезался в ВАЗ 2104.

«Спасатели деблокировали водителей из двух автомобилей. С тяжелыми травмами их передали бригаде скорой помощи. У остальных участников ДТП также зафиксированы серьезные травмы. В ВАЗе находились пять человек, а в иномарке двое», — рассказывают в ведомстве.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

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