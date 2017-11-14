В Сочи при пожаре в общежитии погиб человек

Еще шестнадцать человек пострадали, в том числе двое детей. Их госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

Загорелась кровля пристройки к пятиэтажному зданию общежития на улице Чебрикова в Центральном районе, спасатели эвакуировали пятьдесят человек. Площадь пожара составила порядка трехсот квадратных метров. Он уже потушен.