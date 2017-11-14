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11:16 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи при пожаре в общежитии погиб человек

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Пожар в общежитии в Центральном районе Сочи унес жизнь одного человека, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Еще шестнадцать человек пострадали, в том числе двое детей. Их госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

Загорелась кровля пристройки к пятиэтажному зданию общежития на улице Чебрикова в Центральном районе, спасатели эвакуировали пятьдесят человек. Площадь пожара составила порядка трехсот квадратных метров. Он уже потушен.

Как рассказали в МЧС, сообщение о ЧП поступило в 09:22. Борьбу с огнем вели 42 человека.

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