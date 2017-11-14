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11:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

По следам на снегу удалось поймать преступников в Новосибирской области

Инцидент произошел в Тогучине, двое мужчин пробрались в дом и украли деньги и золотую цепочку, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По следам на снегу удалось поймать преступников в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

12 ноября двое мужчин пробрались в частный дом в Тогучине. Они угрожали хозяевам ножом, забрали два сотовых телефона, тысячу рублей и золотую цепочку. Пожилого отца 53-летней женщины один из нападавших несколько раз ударил сковородой.

После совершения преступления мужчины сбежали. Хозяйка сразу обратилась в полицию. Прибывшие правоохранители заметили следы на снегу, пошли по ним и поймали одного из преступников.

Второго нападавшего до сих пор не нашли.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище»).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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