По следам на снегу удалось поймать преступников в Новосибирской области, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

12 ноября двое мужчин пробрались в частный дом в Тогучине. Они угрожали хозяевам ножом, забрали два сотовых телефона, тысячу рублей и золотую цепочку. Пожилого отца 53-летней женщины один из нападавших несколько раз ударил сковородой.

После совершения преступления мужчины сбежали. Хозяйка сразу обратилась в полицию. Прибывшие правоохранители заметили следы на снегу, пошли по ним и поймали одного из преступников.

Второго нападавшего до сих пор не нашли.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище»).