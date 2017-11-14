В НСО мужчины ворвались в дом и побили человека сковородкой
Инцидент произошел в Тогучинском районе Новосибирской области.
Инцидент произошел в Тогучинском районе Новосибирской области.
В НСО разбойники побили сковородой и ограбили местных жителей. Об этом сообщается в
В Тогучинском районе Новосибирской области двое граждан забрались во двор одного из частных домов, чтобы прихватить с собой
Агрессоры начали угрожать ножом. В результате добычей злоумышленников стали два мобильных телефона, золотая цепь стоимостью 5 тысяч рублей и 1100 рублей наличными. При этом, один из налетчиков побил пожилого мужчину сковородой.
На место происшествия оперативно прибыли полицейские и по следам на свежем снегу установили направление, в котором скрылись мужчины. В результате в скором времени удалось задержать ранее судимого за аналогичное преступление 29-летнего мужчину. Похищенное у него изъяли, возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Сейчас полицейские разыскивают соучастника преступления.