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11:43 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане женщина избила фельдшера «скорой», приехавшего на вызов

В Набережных Челнах 67-летняя Галина Микрюкова избила фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

Источник: Prokazan.ru

Инцидент произошел 13 сентября текущего года. Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, после чего заснула.

 — Прибывшие медики, не смогли попасть в запертый подъезд, однако узнали у соседей телефон женщины и разбудили ее звонком. Спустившись на первый этаж, злоумышленница обвинила медиков, что те якобы слишком долго к ней ехали, — сообщили в ведомстве.

Оказавшись в лифте с соседкой и медработниками, Микрюкова стала бить одну медработницу руками по лицу, а затем продолжила противоправные действия на лестничной площадке.

 — Несмотря на это, сотрудницы «скорой» оказали Микрюковой медицинскую помощь, — добавили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее в Челнах произошло похожее нападение — 25 марта фельдшер «скорой» получила ножевое ранение, когда приехала на вызов к пятимесячной девочке. Во время осмотра ребенка возник конфликт с нетрезвой тетей девочки. Женщина схватила нож и ударила им медика, после этого ее задержали полицейские.

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