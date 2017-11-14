На Кубани бывший сотрудник АЗС совершил разбойное нападение на заправочную станцию
Инцидент произошел в Крыловском районе.
Инцидент произошел в Крыловском районе.
Краснодар. 14 нояб. — Новая Кубань. В полицию обратился сотрудник одной из местных АЗС и рассказал о случившемся.
По предварительным данным, неизвестный мужчина в маске обесточил заправочную станцию, а когда один из работников вышел к трансформатору, чтобы включить дополнительный источник энергии — проник в комнату оператора и, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, требовал выдать все находящиеся в сейфе денежные средства. Когда оператор нажал на тревожную кнопку, злоумышленник быстро вытащил находящиеся в кассе деньги — 7 тысяч рублей — и покинул помещение.
Вскоре личность грабителя была установлена. Им оказался 29-летний местный житель, ранее работавший на данной АЗС заправщиком. В доме подозреваемого нашли пневматический пистолет и похищенные деньги.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Подозреваемый взят под стражу, сообщили в