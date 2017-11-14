На Кубани бывший сотрудник АЗС совершил разбойное нападение на заправочную станцию

По предварительным данным, неизвестный мужчина в маске обесточил заправочную станцию, а когда один из работников вышел к трансформатору, чтобы включить дополнительный источник энергии — проник в комнату оператора и, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, требовал выдать все находящиеся в сейфе денежные средства. Когда оператор нажал на тревожную кнопку, злоумышленник быстро вытащил находящиеся в кассе деньги — 7 тысяч рублей — и покинул помещение.