6 суток попавший в ДТП казахстанский автобус стоит на трассе в Алтайском крае

Как сообщают алтайские СМИ, утром 8 ноября произошла страшная авария на 106 километре трассы А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстана», в которой погибли четыре человека из автомобиля «Тойота», все были военнослужащими. Трое из автомобиля «Рено» госпитализированы.

В казахстанском автобусе никто не пострадал.

На участке виадука под населенным пунктом Топчиха водитель Тойоты не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ограждение, а затем в казахстанский автобус «Фотон», а уже потом в них на скорости въехал автомобиль «Рено».

Жуткую аварию в социальных сетях комментировали все очевидцы. Более того, появилась информация, что все эти дни казахстанских водителей не отпускают сотрудники военной прокуратуры. Три водителя остаются в салоне без еды, воды и топлива, один из них получил травмы, но остается в салоне. Затем появилась информация, что необходимую еду и воду им подвозят сердобольные алтайцы.

Как удалось выяснить корреспонденту МИА «Казинформ», который за комментариями обратился в службы полиции двух стран, Восточно-Казахстанский департамент по ЧС и администрацию автовокзала города Усть-Каменогорска, ситуация находится под контролем.

«Слухи сильно преувеличены, — рассказал заместитель директора Усть-Каменогорского автовокзала Иван Евдокимов. — На самом деле все обстоит не совсем так. Во-первых, пассажиры автобуса буквально через 20 минут после аварии были бесплатно доставлены в пункт назначения — Барнаул. Во-вторых, казахстанских водителей, которые вынуждены находиться на месте аварии в ожидании завершения экспертизы, которую проводит военная прокуратура России, сменил другой казахстанский экипаж, а прежних водителей отправили домой, в Усть-Каменогорск. Что касается травмы одного из водителей, получившего ушибы ноги, необходимая медицинская помощь ему была оказана».

По словам И. Евдокимова, следственные органы военной прокуратуры соседней страны обещают завершить экспертизу в предстоящую пятницу, 17 ноября.

«Экипаж казахстанского автобуса, попавшего в ДТП, ночует в российской гостинице населенного пункта Топчиха. Все необходимые запчасти для автобуса, чтобы он смог вернуться на казахстанскую базу, доставлены», — прокомментировал ситуацию И. Евдокимов.