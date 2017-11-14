6 суток попавший в ДТП казахстанский автобус стоит на трассе в Алтайском крае

Как сообщают алтайские СМИ, утром 8 ноября произошла страшная авария на 106 километре трассы А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстана», в которой погибли четыре человека из автомобиля «Тойота», все были военнослужащими. Трое из автомобиля «Рено» госпитализированы.
В казахстанском автобусе никто не пострадал.
На участке виадука под населенным пунктом Топчиха водитель Тойоты не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ограждение, а затем в казахстанский автобус «Фотон», а уже потом в них на скорости въехал автомобиль «Рено».
Жуткую аварию в социальных сетях комментировали все очевидцы. Более того, появилась информация, что все эти дни казахстанских водителей не отпускают сотрудники военной прокуратуры. Три водителя остаются в салоне без еды, воды и топлива, один из них получил травмы, но остается в салоне. Затем появилась информация, что необходимую еду и воду им подвозят сердобольные алтайцы.
Как удалось выяснить корреспонденту МИА «Казинформ», который за комментариями обратился в службы полиции двух стран,
«Слухи сильно преувеличены, — рассказал заместитель директора
По словам И. Евдокимова, следственные органы военной прокуратуры соседней страны обещают завершить экспертизу в предстоящую пятницу, 17 ноября.
«Экипаж казахстанского автобуса, попавшего в ДТП, ночует в российской гостинице населенного пункта Топчиха. Все необходимые запчасти для автобуса, чтобы он смог вернуться на казахстанскую базу, доставлены», — прокомментировал ситуацию И. Евдокимов.
Как стало известно, погибшие военнослужащим было 22, 23, 24 лет и одному из них было 31 год.