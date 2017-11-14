Двое неизвестных ограбили ювелирный магазин в Усть-Куте

В Усть-Куте неизвестные ограбили ювелирный магазин. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Преступление произошло 14 ноября в микрорайоне Лена города Усть-Кута. Оперативники установили на месте происшествия, что около 10 часов утра в ювелирный магазин забежали предположительно двое мужчин. Один из них напал на пожилую женщину-продавца в момент открытия магазина и связал ей руки скотчем. После злоумышленники украли золотые украшения и скрылись. Через некоторое время потерпевшей удалось освободиться и вызвать полицейских.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело. По сообщению СМИ, сумма ущерба составила — 15 млн рублей.
Всех, кто что-либо знает о личностях преступников и обстоятельствах произошедшего, полиция просит сообщить по телефонам: (39565) 5−01−43 или 02. Конфиденциальность гарантируется.