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12:07 (мск), источник: АиФ Иркутск

Двое неизвестных ограбили ювелирный магазин в Усть-Куте

Подозреваемые не задержаны.

В Усть-Куте неизвестные ограбили ювелирный магазин. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Преступление произошло 14 ноября в микрорайоне Лена города Усть-Кута. Оперативники установили на месте происшествия, что около 10 часов утра в ювелирный магазин забежали предположительно двое мужчин. Один из них напал на пожилую женщину-продавца в момент открытия магазина и связал ей руки скотчем. После злоумышленники украли золотые украшения и скрылись. Через некоторое время потерпевшей удалось освободиться и вызвать полицейских.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. По сообщению СМИ, сумма ущерба составила — 15 млн рублей.

Всех, кто что-либо знает о личностях преступников и обстоятельствах произошедшего, полиция просит сообщить по телефонам: (39565) 5−01−43 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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