Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Первая работа, с которой Путин начал свой трудовой путь
Снова о допинге: Сотникову оправдали, а лыжникам не повезло
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: на Украине заявили о возможном расстреле за связи с РФ
СМИ: Украинский беспилотник вторгся на землю РФ
Кристина Асмус появилась на публике в костюме "Барби"
Алена Шишкова отпраздновала день рождения в Дубае
«Что же Марат молчал 3 года?»: Архарова подаёт в суд на Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
16Обрушение жилого дома в Ижевске
11:34 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале в отношении экс-главы МФЦ возбуждено уголовное дело

На Среднем Урале в отношении бывшего директора регионального МФЦ Натальи Лунеговой возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, надзорное ведомство проверило соблюдение бюджетного и трудового законодательств в деятельности МФЦ.

В рамках проверки было установлено, что в соответствии с трудовым договором зарплата директора МФЦ состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера. При этом, размеры премирования руководителя устанавливаются приказами регионального министерства экономики, как учредителя МФЦ, с учетом выполнения показателей оценки эффективности и результативности деятельности бюджетного учреждения.

Как заявляют в прокуратуре, замещавшая в 2016 году должность директора областного МФЦ при отсутствии решения регионального минэкономики якобы включила себя в приказы о выплате премии, а также в приказ о единовременном денежном поощрении по итогам года.

По данным прокурорской проверки, бывший директор незаконно получила более 574 тыс. руб.

Органами следствия возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Напомним, Наталья Лунегова заняла пост директора МФЦ в августе 2016 года и покинула в сентябре 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Чемезов: Концерн "Калашников" перейдёт в частные руки
Британия обвинила Россию в угрозе глобальному миропорядку
Буффон ушел из сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018
Центробанк разработал механизм реабилитации клиентов-отказников
Дональд Трамп-младший выложил в Twitter переписку с WikiLeaks
«Аэрофлот» пожаловался на новый ЦУП над Москвой
Загранпаспорта для россиян начнут делать быстрее
Главный онколог Минздрава уходит в отставку
Спорт
WADA рассмотрит вопрос восстановления статуса РУСАДА Определяющие для будущего российского спорта заседания исполнительного комитета и совета учредителей WADA пройдут в Сеуле в среду и четверг
Авто
ГИБДД заставляет наклеивать знак «Ш»: реакция соцсетей Если на машине шипованные покрышки, то вы обязаны наклеить знак «Ш» (иначе штраф 500 рублей). И данное требование вызвало неоднозначную реакцию
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят» Программа ранее получила премию ТЭФИ как лучшее развлекательное ток-шоу прайм-тайма
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
5 фраз мужчины, по которым можно понять, что он тебя не любит Женщины чувствуют неискренность, даже если не могут объяснить причину. Психолог Надежда Кузьмина помогает прояснить этот вопрос
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь