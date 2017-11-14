На Среднем Урале в отношении экс-главы МФЦ возбуждено уголовное дело
На Среднем Урале в отношении бывшего директора регионального МФЦ Натальи Лунеговой возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
На Среднем Урале в отношении бывшего директора регионального МФЦ Натальи Лунеговой возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. Как сообщили Накануне.RU в
В рамках проверки было установлено, что в соответствии с трудовым договором зарплата директора МФЦ состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера. При этом, размеры премирования руководителя устанавливаются приказами регионального министерства экономики, как учредителя МФЦ, с учетом выполнения показателей оценки эффективности и результативности деятельности бюджетного учреждения.
Как заявляют в прокуратуре, замещавшая в 2016 году должность директора областного МФЦ при отсутствии решения регионального минэкономики якобы включила себя в приказы о выплате премии, а также в приказ о единовременном денежном поощрении по итогам года.
По данным прокурорской проверки, бывший директор незаконно получила более 574 тыс. руб.
Органами следствия возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Напомним, Наталья Лунегова заняла пост директора МФЦ в августе 2016 года и покинула в сентябре 2017 года.