На Среднем Урале в отношении экс-главы МФЦ возбуждено уголовное дело

Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, надзорное ведомство проверило соблюдение бюджетного и трудового законодательств в деятельности МФЦ.

В рамках проверки было установлено, что в соответствии с трудовым договором зарплата директора МФЦ состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера. При этом, размеры премирования руководителя устанавливаются приказами регионального министерства экономики, как учредителя МФЦ, с учетом выполнения показателей оценки эффективности и результативности деятельности бюджетного учреждения.

Как заявляют в прокуратуре, замещавшая в 2016 году должность директора областного МФЦ при отсутствии решения регионального минэкономики якобы включила себя в приказы о выплате премии, а также в приказ о единовременном денежном поощрении по итогам года.

По данным прокурорской проверки, бывший директор незаконно получила более 574 тыс. руб.

Органами следствия возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.