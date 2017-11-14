Серьезное ДТП в Уфе: столкнулись кроссовер и большегруз
УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе днем 14 ноября произошло серьезное ДТП. В Дёмском районе на трассе М-5 столкнулись BMW и MAN, сообщается в группе «Дорожный патруль».
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УФА, 14 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе днем 14 ноября произошло серьезное ДТП. В Дёмском районе на трассе М-5 столкнулись BMW и MAN, сообщается в группе «Дорожный патруль».
По предварительной информации, немецкий кроссовер стоял на дороге, когда в него врезался большегруз. Участники дорожной аварии серьезных травм не получили.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.