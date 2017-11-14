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16:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Мошенничество на 300 тысяч рублей раскрыли в Ростовской области

Мошенничество на сумму 300 тысяч рублей раскрыли правоохранители в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлении подозревается 29-летний житель Новочеркасска, ранее судимый за мошенничество и кражу.

Как выяснили полицейские, мужчина заключил с жителем района договор об аренде КамАЗа.

Получив грузовик, подозреваемый продал его и перестал выходить на связь с законным владельцем машины.

В настоящее время в отношении новочеркасца завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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