Мошенничество на 300 тысяч рублей раскрыли в Ростовской области
Мошенничество на сумму 300 тысяч рублей раскрыли правоохранители в
Мошенничество на сумму 300 тысяч рублей раскрыли правоохранители в
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлении подозревается 29-летний житель Новочеркасска, ранее судимый за мошенничество и кражу.
Как выяснили полицейские, мужчина заключил с жителем района договор об аренде КамАЗа.
Получив грузовик, подозреваемый продал его и перестал выходить на связь с законным владельцем машины.
В настоящее время в отношении новочеркасца завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).