В Волгограде кроссовер без водителя врезался в сторожку, есть пострадавшие

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел днем 13 ноября. 66-летний водитель, находясь на территории гаражного комплекса «Даргора № 2», не поставил автомобиль на ручник, в результате чего тот сам поехал и врезался в сторожку, в которой в этот момент находилась 67-летняя женщина-сторож.