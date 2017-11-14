В Волгограде кроссовер без водителя врезался в сторожку, есть пострадавшие
Mitsubishi Pajero Sport без водителя «покатился» и протаранил сторожку в Ворошиловском районе Волгограда.
Mitsubishi Pajero Sport без водителя «покатился» и протаранил сторожку в Ворошиловском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел днем 13 ноября. 66-летний водитель, находясь на территории гаражного комплекса «Даргора № 2», не поставил автомобиль на ручник, в результате чего тот сам поехал и врезался в сторожку, в которой в этот момент находилась 67-летняя
В результате ДТП женщина получила повреждения и была доставлена в больницу.