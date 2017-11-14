Источник: один человек погиб при пожаре в пристройке к общежитию в Сочи

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в пристройке к зданию общежития в Сочи. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

«Пожар произошел на кровле пристройки к пятиэтажному зданию общежития на площади 200 кв. м. По предварительным данным, пострадали семь человек — один погиб, шестеро госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

По его данным, пожару присвоен повышенный (второй) номер, в готовность приведен вертолет МЧС Ка-32. В настоящее время эвакуация людей из здания завершена, возгорание локализовано.