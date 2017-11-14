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11:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Работники бывшего Дальспецстроя замерзают в хабаровском офисе

Здание отключили от отопления за долги, а пользоваться обогревателями сотрудникам не разрешают.

Источник: Губерния онлайн

Работники Главного военно-строительного управления № 6 — преемника Дальспецстроя — пожаловались на холод в кабинетах. Как рассказала корреспонденту портала «Губерния» сотрудница проектного отдела Светлана, отопления в хабаровском офисе нет, а обогреватели включать запретили.

Здание бывшего Дальспецстроя находится на улице Дзержинского, 43. Еще в феврале этого года энергетики отключили его от тепла за долги. С тех пор в холодные месяцы сотрудники пользовались кондиционерами в режиме обогрева или личными обогревателями, но теперь, по словам Светланы, приходится работать в верхней одежде.

«Батареи в здании холодные с начала отопительного сезона. Горячей воды нет второй год. Вчера во всех кабинетах был обход, и ревизоры заявили работникам, чтобы они при включенном кондиционере выключали обогреватели. Мол, все это делается в целях экономии электроэнергии. Сегодня я пришла на работу и обнаружила, что система кондиционирования не работает, а собственные обогреватели включать нельзя. Кто дал такое распоряжение, я не знаю. Теперь сидим в шубах и согреваемся горячим чаем, — рассказывает собеседница. — Нам не платят с августа. Если мы раньше просто работали себе в убыток, так теперь еще и мерзнуть за это должны».

В Дальневосточной генерирующей компании корреспонденту портала сообщили, что на ГВСУ № 6 висит многомиллионный долг.

«С этим предприятием действует договор о теплоснабжении, однако в феврале 2017 года из-за задолженности мы были вынуждены отключить здание на улице Дзержинского, 43. В деловых интересах мы не можем сообщить точную сумму долга, но она составляет миллионы рублей. Подчеркну, что отключение мы провели из-за долгов всех объектов строительной компании, а не из-за одного здания», — рассказала сотрудник хабаровского отделения теплосбыта.

Получить комментарий в пресс-службе Главного военно-строительного управления № 6 не удалось.

Напомним, что ГВСУ № 6 возглавляет список предприятий-должников по зарплате в Хабаровске. От сотрудников этой организации в прокуратуру Восточного военного округа поступило уже более 800 обращений.

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Работники бывшего Дальспецстроя замерзают в хабаровском офисе
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