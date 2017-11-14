В СК рассказали о состоянии младенца, раненного при хлопке газа на Урале

Как сообщалось ранее со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых, ЧП произошло днем в понедельник. В результате хлопка газа при разжигании печи произошло обрушение печной кладки. Семимесячный мальчик получил травму головы и был госпитализирован в реанимацию.

«В настоящее время, по имеющимся данным, жизни мальчика ничего не угрожает», — говорится в сообщении СУ СК.

По факту данного инцидента органами СКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки будет выясняться не только степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, но и все обстоятельства, связанные с установкой в доме газового оборудования.