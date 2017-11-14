Сечина вызвали в суд над Улюкаевым по электронной почте

Источник: РИА "Новости"

«Повестка уже доставлена в “Роснефть”, мы ее вчера направили. Мы использовали электронную связь, у нас есть отметка, что она доставлена», — отметила она.

Хиль 13 ноября сообщала РБК, что повестку направили «посредством электронной связи». На вопрос о возможной доставке бумажной версии повестки для Сечина Хиль сказала, что «никакой дополнительной информации нет».

В пресс-службе управления ФССП по Москве сообщили РБК, что пока какие-либо материалы по Игорю Сечину не поступали в ведомство из суда для исполнения.

Накануне в «Почте России» заявили РБК, что повестку Сечину доставили в отделение связи «по месту вручения». На вопрос РБК о том, почему глава «Роснефти» мог не получить повестку, в пресс-службе компании сослались на п. 4 ст. 63 федерального закона (тайна связи).



Сечин не явился 13 ноября в суд, хотя повестка была направлена главе «Роснефти» еще 8 ноября. По словам пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева, Сечин не получал повестку.