Сечина вызвали в суд над Улюкаевым по электронной почте

«Повестка уже доставлена в “Роснефть”, мы ее вчера направили. Мы использовали электронную связь, у нас есть отметка, что она доставлена», — отметила она.
Хиль 13 ноября сообщала РБК, что повестку направили «посредством электронной связи». На вопрос о возможной доставке бумажной версии повестки для Сечина Хиль сказала, что «никакой дополнительной информации нет».
Накануне в «Почте России» заявили РБК, что повестку Сечину доставили в отделение связи «по месту вручения». На вопрос РБК о том, почему глава «Роснефти» мог не получить повестку, в
Сечин не явился 13 ноября в суд, хотя повестка была направлена главе «Роснефти» еще 8 ноября. По словам
Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки в размере $2 млн за положительную оценку сделки по приобретению «Башнефти» компанией «Роснефть».