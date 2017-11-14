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12:50 (мск), источник: ТАСС

Суд отказал экс-сенатору Цыбко в этапировании в Челябинск

В августе суд признал бывшего члена Совфеда виновным во взяточничестве и приговорил к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей.

Источник: ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд во вторник, рассматривая в апелляционной инстанции уголовное дело осужденного на 9 лет за взяточничество бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко, отказался удовлетворить ходатайство подсудимого об этапировании из Златоуста в Челябинск, передает корреспондент ТАСС.

«Суд определил отказать подсудимому в этапировании в Челябинск», — сказала судья.

Цыбко принимал участие в процессе с помощью конференцсвязи, находясь в следственном изоляторе (СИЗО) в Златоусте. Его туда этапировали ранее из Челябинского СИЗО. «В связи с этим перемещением я лишен возможности знакомиться с документами, представленными для приобщения к материалам дела (ходатайства защиты, медицинские и иные документы — прим. ТАСС). При этом остальные участники дела имеют возможность знакомиться с документами в зале суда, в отношении меня нарушен принцип состязательности сторон», — сказал Цыбко, аргументируя свое ходатайство.

Сторона обвинения назвала ходатайство Цыбко необоснованным, поскольку «вопрос о месте нахождения Цыбко решен ранее».

Ранее сообщалось, что 3 августа суд Озерска Челябинской области признал бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей. Сразу после вынесенного приговора Цыбко и его защита подали апелляционную жалобу.

Подробности дела.

По данным следствия, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Челябинской области Евгения Тарасова не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность. В 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.

В июне 2014 года Совет Федерации лишил сенатора неприкосновенности на период расследования уголовного дела. Позднее Челябинский политсовет «Единой России» приостановил его членство в партии до окончания следствия.

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