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12:04 (мск), источник: АиФ Иркутск

Осужден иркутянин, сбивший полицейского в декабре 2016 года

Осужденный получил срок лишения свободы и должен выплатить компенсацию.

В Иркутске Свердловский районный суд вынес приговор в отношении иркутянина, который в декабре 2016 года сбил автоинспектора на улице Безбокова.

Как установили специалисты, нетрезвый мужчина на «Митсубиси Паджеро» двигался по улице Мухиной и сбил полицейского на большой скорости. Инспектора ДПС отбросило на 6−7 м вверх и на 5−12 м вперед. Иномарку при этом занесло. Водитель автомобиля выехал на «встречку», где врезался в ограду.

Подсудимый признал свою вину. Мужчина рассказал, что незадолго до аварии выпивал со знакомой. По его словам, он не помнит, как ехал. Кроме того, обвиняемый предположил, что заснул за рулем иномарки.

В результате ДТП полицейскому был причинен тяжкий вред здоровью. Виновника дорожного происшествия приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселения. Также осужденный должен выплатить компенсацию морального вреда в 2 млн рублей.

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