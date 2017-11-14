Осужден иркутянин, сбивший полицейского в декабре 2016 года

В Иркутске Свердловский районный суд вынес приговор в отношении иркутянина, который в декабре 2016 года сбил автоинспектора на улице Безбокова.

Как установили специалисты, нетрезвый мужчина на «Митсубиси Паджеро» двигался по улице Мухиной и сбил полицейского на большой скорости. Инспектора ДПС отбросило на 6−7 м вверх и на 5−12 м вперед. Иномарку при этом занесло. Водитель автомобиля выехал на «встречку», где врезался в ограду.

Подсудимый признал свою вину. Мужчина рассказал, что незадолго до аварии выпивал со знакомой. По его словам, он не помнит, как ехал. Кроме того, обвиняемый предположил, что заснул за рулем иномарки.