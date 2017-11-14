Осужден иркутянин, сбивший полицейского в декабре 2016 года
Осужденный получил срок лишения свободы и должен выплатить компенсацию.
Осужденный получил срок лишения свободы и должен выплатить компенсацию.
В Иркутске Свердловский районный суд вынес приговор в отношении иркутянина, который в декабре 2016 года сбил автоинспектора на улице Безбокова.
Как установили специалисты, нетрезвый мужчина на «Митсубиси Паджеро» двигался по улице Мухиной и сбил полицейского на большой скорости. Инспектора ДПС отбросило на 6−7 м вверх и на 5−12 м вперед. Иномарку при этом занесло. Водитель автомобиля выехал на «встречку», где врезался в ограду.
Подсудимый признал свою вину. Мужчина рассказал, что незадолго до аварии выпивал со знакомой. По его словам, он не помнит, как ехал. Кроме того, обвиняемый предположил, что заснул за рулем иномарки.
В результате ДТП полицейскому был причинен тяжкий вред здоровью. Виновника дорожного происшествия приговорили к двум годам лишения свободы в