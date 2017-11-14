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16:46 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани при очистке пруда у монастыря нашли человеческий череп

В Кировском районе Казани около Зилантова монастыря был обнаружен череп, информацию подтвердили в Следственном комитете.

Источник: Prokazan.ru

Последние месяцы на территории Адмиралтейской слободы продолжается восстановление территории, в ходе работ 11 ноября около дома № 16 по улице Архангельской был найден человеческий череп.

Кроме черепа иных останков обнаружено не было. Следователи установили, что давность черепа составляет, как минимум, 50 лет.

Идет доследственная проверка.

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