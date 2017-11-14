В Казани при очистке пруда у монастыря нашли человеческий череп
В Кировском районе Казани около Зилантова монастыря был обнаружен череп, информацию подтвердили в Следственном комитете.
В Кировском районе Казани около Зилантова монастыря был обнаружен череп, информацию подтвердили в Следственном комитете.
Последние месяцы на территории Адмиралтейской слободы продолжается восстановление территории, в ходе работ 11 ноября около дома № 16 по улице Архангельской был найден человеческий череп.
Кроме черепа иных останков обнаружено не было. Следователи установили, что давность черепа составляет, как минимум, 50 лет.
Идет доследственная проверка.