Приставы в Ардатовском районе Нижегородской области арестовали ферму и 10 коров

Пристав арестовал 10 голов крупного рогатого скота. Должники воспользовались правом самореализации и оплатили таким путем 200 тысяч рублей долга, но этого было недостаточно. Судебный пристав также вынес постановление, запрещающее осуществлять какие-либо регистрационные действия и с недвижимостью предпринимателей, а также выехал к должникам и наложил арест на нежилое одноэтажное здание площадью 465 кв.м. для дальнейшей его реализации. Супругам вручили предупреждение, однако должники не оплатили долг, поэтому имущество было передано на реализацию в счет погашения задолженности.