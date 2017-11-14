Приставы в Ардатовском районе Нижегородской области арестовали ферму и 10 коров
По информации регионального УФССП РФ, у семейной четы, занимавшейся животноводством, накопилась задолженность по ипотечному кредиту в размере около 1,5 млн. рублей.
По информации регионального УФССП РФ, у семейной четы, занимавшейся животноводством, накопилась задолженность по ипотечному кредиту в размере около 1,5 млн. рублей.
Кстати, залогом по кредиту были животные, а также здание коровника площадью 465 кв.м.
Пристав арестовал 10 голов крупного рогатого скота. Должники воспользовались правом самореализации и оплатили таким путем 200 тысяч рублей долга, но этого было недостаточно. Судебный пристав также вынес постановление, запрещающее осуществлять