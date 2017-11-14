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12:34 (мск), источник: НТА-Приволжье

Приставы в Ардатовском районе Нижегородской области арестовали ферму и 10 коров

По информации регионального УФССП РФ, у семейной четы, занимавшейся животноводством, накопилась задолженность по ипотечному кредиту в размере около 1,5 млн. рублей.

Источник: Reuters

Кстати, залогом по кредиту были животные, а также здание коровника площадью 465 кв.м.

Пристав арестовал 10 голов крупного рогатого скота. Должники воспользовались правом самореализации и оплатили таким путем 200 тысяч рублей долга, но этого было недостаточно. Судебный пристав также вынес постановление, запрещающее осуществлять какие-либо регистрационные действия и с недвижимостью предпринимателей, а также выехал к должникам и наложил арест на нежилое одноэтажное здание площадью 465 кв.м. для дальнейшей его реализации. Супругам вручили предупреждение, однако должники не оплатили долг, поэтому имущество было передано на реализацию в счет погашения задолженности.

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