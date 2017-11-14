Сбившего девушку насмерть полицейского осудили в Караганде

По распространенным сведениям пресс-службы суда, полицейский уехал на своем «Мерседесе» с места аварии. Он загнал машину с повреждениями на автостоянку. Но его коллеги установили его причастность к трагедии, и нашли его разбитую машину.

«16 мая, в 22 часа, участковый инспектор полиции на автомобиле “Mersedes Benz” двигался по дороге вдоль улицы Университетской в направлении улицы Муканова. На пешеходном переходе он совершил наезд на пешехода. Водитель передвигался со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения, и должным образом не оценил дорожную обстановку. После совершения наезда на пешехода водитель с места происшествия скрылся, то есть оставил место дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

В тот вечер студентка-медалистка Арайлым Исатай, которая училась на четвертом курсе карагандинского госуниверситета имени Евнея Букетова и завершала обучение на отлично, возвращалась с однокурсницей из продуктового магазина. Девушки переходили дорогу на пешеходном переходе, обозначенном соответствующей разметкой. От удара с «Мерседесом» Арайлым Исатай погибла на месте, ее подруга отскочила в сторону и спаслась.