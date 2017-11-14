Сбившего девушку насмерть полицейского осудили в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ —
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ —
По распространенным сведениям
«16 мая, в 22 часа, участковый инспектор полиции на автомобиле “Mersedes Benz” двигался по дороге вдоль улицы Университетской в направлении улицы Муканова. На пешеходном переходе он совершил наезд на пешехода. Водитель передвигался со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения, и должным образом не оценил дорожную обстановку. После совершения наезда на пешехода водитель с места происшествия скрылся, то есть оставил место
В тот вечер
«Приговором Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды подсудимый признан виновным по части 3 статьи 345 УК «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», и по статье 347 УК «оставление места