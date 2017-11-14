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13:05 (мск), источник: ТАСС

МЧС распространило еще одно экстренное предупреждение о непогоде в Москве

В Росгдиромете также предупредили, что погода в столице ухудшится во второй половине дня.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 87% 769 мм рт. ст. 3 м/с

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило еще одно экстренное предупреждение о мокром снеге и порывистом ветре в столице.

«В связи с прохождением холодного фронта в период с 14:00 мск до 21:00 мск 14 ноября местами в Московской области и Москве ожидается дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер южный с переходом на северо-западный порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении ГУ МЧС, поступившем в ТАСС.

Ранее МЧС распространило подобное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях действием до 11:00 мск.

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Спасатели просят москвичей и гостей столицы быть осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, избегать внезапных маневров. Рекомендуется парковать автомобили в гараж, а при его отсутствии вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В Росгидромете также сообщили о значительном ухудшении погоды в Москве во вторник с 14 часов.

«В связи с прохождением холодного фронта в период 14:00—21:00 мск 14 ноября местами в Московской области и городе Москве ожидается дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер южный с переходом на северо-западный порывами до 15 м/с», — уточнил представитель метеослужбы.

Циклон уже «вылил» на Москву порядка 20% месячной нормы осадков, в течение дня прибавится еще более 10%. Дождь, который сменил ночной снег, смоет выпавший снежный покров. Поспособствует этому и плюсовая температура, отмечают синоптики.

Синоптики обещают сильные дожди в Москве во вторник
Во время загрузки произошла ошибка.
09:27 (мск)© Ньюстюб
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