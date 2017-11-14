МЧС распространило еще одно экстренное предупреждение о непогоде в Москве
В Росгдиромете также предупредили, что погода в столице ухудшится во второй половине дня.
В Росгдиромете также предупредили, что погода в столице ухудшится во второй половине дня.
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило еще одно экстренное предупреждение о мокром снеге и порывистом ветре в столице.
«В связи с прохождением холодного фронта в период с 14:00 мск до 21:00 мск 14 ноября местами в Московской области и Москве ожидается дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, ветер южный с переходом на
Ранее МЧС распространило подобное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях действием до 11:00 мск.
В Росгидромете также сообщили о значительном ухудшении погоды в Москве во вторник с 14 часов.
«В связи с прохождением холодного фронта в период
Циклон уже «вылил» на Москву порядка 20% месячной нормы осадков, в течение дня прибавится еще более 10%. Дождь, который сменил ночной снег, смоет выпавший снежный покров. Поспособствует этому и плюсовая температура, отмечают синоптики.