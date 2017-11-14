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12:46 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге суд оставил в силе приговор экс-главе «Балтийского завода»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя — РИА Новости. Горсуд Петербурга во вторник оставил в силе оправдательный приговор бывшему генеральному директору петербургского судостроительного «Балтийского завода» Андрею Фомичеву, который обвинялся в преднамеренном банкротстве предприятия, что нанесло ущерб в 5,5 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

А Новости.

Источник: РИА Новости

Василеостровский районный суд 18 апреля вынес оправдательный приговор по уголовному делу о преднамеренном банкротстве в отношении Фомичева. Суд посчитал, что в действиях подсудимого отсутствует состав преступления. За Фомичевым было признано право на реабилитацию.

«Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений оправдательный приговор Василеостровского районного суда города Санкт-Петербурга в отношении Андрея Фомичева», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева сообщала РИА Новости, что в Василеостровский районный суд поступили апелляционная жалоба представителя АО «Балтийский завод» и апелляционное представление прокуратуры Центрального района Петербурга на оправдательный приговор в отношении Фомичева. Прокуратура просила приговор отменить и передать дело на новое рассмотрение в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Представитель АО «Балтийский завод» не был согласен с выводом суда об отсутствии в действиях Фомичева состава преступления и с отказом в удовлетворении гражданского иска.

Уголовное дело в отношении Фомичева было передано в суд в марте 2015 года. По версии следствия, Фомичев с октября 2008 года по ноябрь 2011 года, будучи ответственным за руководство текущей деятельностью завода, получил на счет компании 2 миллиарда рублей. Следствие считало, что после этого Фомичев перевел 1,6 миллиарда рублей на счет в ЗАО «Межпромбанк», согласно договору, он мог отозвать деньги до того, как закончится его действие.

Однако, по версии следствия, Фомичев заключил кредитные договоры под более высокую процентную ставку в нескольких банках, что было невыгодно для завода. Следствие полагало, что после истечения срока депозита в «Межпромбанке» Фомичев не предпринял мер по возврату в распоряжение завода денег, несмотря на растущую кредиторскую задолженность. По версии следствия, это привело к тому, что возможность возврата средств после отзыва у банка лицензии могла быть утрачена, а предприятию был причинен ущерб в размере более 5,5 миллиарда рублей.

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