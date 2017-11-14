В Новосибирской области перевернулся грузовик с углем
ДТП случилось днем 14 ноября недалеко от поселка Ургун в Искитимском районе, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
ДТП случилось днем 14 ноября недалеко от поселка Ургун в Искитимском районе, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
В Новосибирской области перевернулся грузовик с углем, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Инцидент произошел днем 14 ноября недалеко от поселка Ургун в Искитимском районе. По словам очевидцев, автомобиль закрутило на дороге, водитель не справился с управлением, и грузовик перевернулся. На месте происшествия образовался сильный гололед.
В результате ДТП никто не пострадал.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В прошлом году в Искитимском районе