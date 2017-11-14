Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области перевернулся грузовик с углем, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Инцидент произошел днем 14 ноября недалеко от поселка Ургун в Искитимском районе. По словам очевидцев, автомобиль закрутило на дороге, водитель не справился с управлением, и грузовик перевернулся. На месте происшествия образовался сильный гололед.

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В результате ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.