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12:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области перевернулся грузовик с углем

ДТП случилось днем 14 ноября недалеко от поселка Ургун в Искитимском районе, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области перевернулся грузовик с углем, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Инцидент произошел днем 14 ноября недалеко от поселка Ургун в Искитимском районе. По словам очевидцев, автомобиль закрутило на дороге, водитель не справился с управлением, и грузовик перевернулся. На месте происшествия образовался сильный гололед.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В прошлом году в Искитимском районе из-за гололеда перевернулся еще один грузовик. Тогда На трассе М-52 произошло сразу две аварии.

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